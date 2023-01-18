Парламент Башкирии вновь попытается продвинуть законопроект о частных домах престарелых

Парламент Башкирии намерен вновь попробовать продвинуть в Госдуму законопроект об обязательном лицензировании частных домов престарелых

Парламент Башкирии намерен вновь попробовать продвинуть в Госдуму законопроект об обязательном лицензировании частных домов престарелых. Инициатива была отклонена в октябре прошлого года. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Мы в течение двух лет пытались добиться принятия федерального закона и отнести услуги частных домов престарелых к видам деятельности, подлежащим обязательному лицензированию, – сказал спикер Константин Толкачев. – Получали отрицательные отзывы, дорабатывали законопроект и продвигали его вновь. В октябре Государственная Дума окончательно отклонила наш законопроект, дав мотивированное заключение. Мы учтем рекомендации и продолжим работу над документом.

По словам председателя регионального парламента, инициатором законопроекта о частных домах престарелых стало местное управление МЧС. Ведомство направило обращение в адрес Госсобрания после очередного пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово, где погибли более 20 человек. Похожий случай в конце декабря 2020 года произошел и в Абзелиловском районе Башкирии – тогда в частном пансионате погибли 11 постояльцев, владелицу учреждения посадили в тюрьму на три года.

Толкачев отметил, что от подобных трагедий не застрахован ни один регион. Частных домов престарелых в России очень много, и большинство из них работают в тени: они остаются невидимыми для контролирующих органов. «В этой сфере развитие частной инициативы должно происходить при условии неукоснительного соблюдения требований безопасности», заключил парламентарий.