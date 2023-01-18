Прокуратура проводит проверку по факту крупного прорыва трубопровода в Уфе

фото: прокуратура РБ

Прокуратура проводит проверку по факту крупного прорыва трубопровода, который произошел вечером 17 января на улице Комарова, 1/1. Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались дома на десятках улиц в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Произошла утечка на подающем магистральном трубопроводе холодного водоснабжения, – передали в прокуратуре. – В результате аварии произошло понижение давления у абонентов в микрорайоне «Затон», полное отключение холодного водоснабжения наблюдается в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны», в том числе на объектах социальной инфраструктуры.

Прокуратура установит причины инцидента, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, порядок эксплуатации трубопровода, его содержание и проведение ремонтов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Глава Ленинского района Олег Котов тем временем перечислил улицы, дома по которым остались без холодной воды: Тальковая, Таганайская, Валиевой, Артезианская, Бирюзовая, Образцовая, Тагирова, Конечная, Самоцветная, Коралловая, Булякова, пер. Встречный, Кадырова, Тальковая, Таганайская, Аграргная, Лунная, Туманная, Защитников Отечества, Надежды, Мастеров, Взлетная, Полевая, Верности, Искужина, Иремельская, Независимости, пер. Садовый, Башкирская, Ивовая, пер. Надежды, пер. Башкириский, пер. Сарматовский, Воздушная, 2я Аэродромная, Пляжная, Агрономическая, Мололдежная, Аэродромная.

С 06:00 18 января до полного восстановления водоснабжения в микрорайонах Сафроновский, Сосны, посёлке 8 марта работают 8 точек подвоза воды. Вот их адреса:

1. Асхата Мирзагитова, 10;

2. Пересечение улиц Надежды - Алексеевское шоссе;

3. Тальковая, 36;

4. Артезианская, 24;

5. Пересечение улиц 2-я Аэродромная - 3-я Аэродромная

6. Пересечение улиц Башкирская - Полевая;

7. Мкр. Сафроновский, Афзала Тагирова 2а;

8. Природная, 20.