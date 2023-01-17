В Уфе произошел крупный прорыв трубопровода

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 17 января, в Ленинском районе Уфы произошел крупный прорыв трубопровода. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

Инцидент случился улице Комарова 1/1, здесь произошел порыв трубопровода холодного водоснабжения. Глава администрации башкирской столицы заверил, что ситуация находится на контроле и муниципальные службы занимаются ремонтом.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило, что из-за произошедшего у жителей Затона возможно «снижение параметров водоснабжения», а у проживающих в микрорайонах Сафроновский и Сосны, а также в поселке 8 Марта – отсутствие холодной воды.

«Уфаводоканал» принесло гражданам извинения за неудобства и попросило заранее запастись водой.