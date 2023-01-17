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НовостиОбщество17 января 2023 3:53

Утром 17 января в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Движение в городе парализуется второй день подряд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе второй день подряд фиксируются крупные пробки: утром 17 января уровень дорожных заторов в городе «Яндекс» оценивает в восемь баллов

В Уфе второй день подряд фиксируются крупные пробки: утром 17 января уровень дорожных заторов в городе «Яндекс» оценивает в восемь баллов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе второй день подряд фиксируются крупные пробки: утром 17 января уровень дорожных заторов в городе «Яндекс» оценивает в восемь баллов.

Движение, как и обычно, затруднено в южной части города: улицах Заки Валиди, Сочинской, Пугачева, Айской. В центре башкирской столицы пробки регистрируются на улицах Зорге, Галле, Бессонова, 50 лет СССР, Шафиева, Российской и частично – на проспекте Октября. На севере заторы образовались на Уфимском шоссе, улицах Седова, Вологодской, Сельской Богородской и Перспективной.

Автомобильный трафик в Уфе, согласно прогнозам, разгрузится ближе к десяти часам утра.