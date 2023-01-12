В Уфе на дорогах зафиксировали 9-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в настоящее время зафиксированы девятибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Большие заторы образовались на улицах Менделеева, Цюрупы, Сельская Богородская, Маршала Жукова, Уфимское шоссе, Седова, Революционная, Айская, бульваре Ибрагимова и проспекте Октября.

В прошлый раз такие большие заторы в Уфе фиксировались незадолго до Нового года. Тогда «Яндекс. Пробки» оценил ситуацию на дорогах в восемь баллов.