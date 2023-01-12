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НовостиОбщество12 января 2023 14:07

В Уфе на дорогах зафиксировали 9-балльные пробки

Заторы образовались на многих ключевых улицах города
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе в настоящее время зафиксированы девятибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Судя по данным сервиса, в пробках застыли многие улицы города. Большие заторы образовались на улицах Менделеева, Цюрупы, Сельская Богородская, Маршала Жукова, Уфимское шоссе, Седова, Революционная, Айская, бульваре Ибрагимова и проспекте Октября.

В прошлый раз такие большие заторы в Уфе фиксировались незадолго до Нового года. Тогда «Яндекс. Пробки» оценил ситуацию на дорогах в восемь баллов.