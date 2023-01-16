Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 3:41

Утром 16 января в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Движение в городе затруднено в центральной части города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Утром в понедельник, 16 января, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Утром в понедельник, 16 января, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник, 16 января, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. Такую оценку заторам в городе дал «Яндекс».

По состоянию на 8:40, движение в башкирской столице затруднено на улицах Заки Валиди, Сочинской, Софьи Перовской, Пугачева, Цюрупы, Айской, имени Города Галле, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Шафиева. На севере города трафик загружен на улицах Александра Невского, Сельской Богородской и Перспективной.

Согласно прогнозам «Яндекса», пробки в Уфе рассосутся к десяти часам утра.