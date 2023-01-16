Утром 16 января в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Утром в понедельник, 16 января, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в понедельник, 16 января, в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки. Такую оценку заторам в городе дал «Яндекс».

По состоянию на 8:40, движение в башкирской столице затруднено на улицах Заки Валиди, Сочинской, Софьи Перовской, Пугачева, Цюрупы, Айской, имени Города Галле, Рихарда Зорге, 50 лет СССР, Шафиева. На севере города трафик загружен на улицах Александра Невского, Сельской Богородской и Перспективной.

Согласно прогнозам «Яндекса», пробки в Уфе рассосутся к десяти часам утра.