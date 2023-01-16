В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 16 января сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Ратмир Рафилович [Мавлиев, мэр Уфы], в течение 1-3 дней представьте мне лично предложения города по установке памятника Муртазу Губайдулловичу. Я предварительно с Салаватом Александровичем разговаривал. Надо выйти на него и попросить, чтобы он предложил видение памятника. Это уже точно принято решение. К следующей неделе мы окончательно определимся, – сказал руководитель региона.

Салават Александрович, о котором сказал Хабиров, - это Александр Щербаков, известный скульптор. Именно он является автором памятника генералу Минигали Шаймуратовоу на Советской площади в Уфе.

Напомним, первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним состоялась спустя два дня. Траурную церемонию посетил президент России Владимир Путин.