Президент Украины Зеленский ввел санкции против четырех медиаменеджеров Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против четырех медиаменеджеров Башкирии. Соответствующий указ был опубликован 15 января на сайте главы государства.

В санкционный список попали гендиректор холдинга РБК-Уфа Равиль Ватолин, гендиректор ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, экс-директор телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин, а также гендиректор радиостанции Business FM Ufa и совладелец новостного портала «Уфатайм» Станислав Челнынцев.

Санкции сроком на десять лет предусматривают блокировку активов, лишение госнаград Украины, запрет на покупку там земельных участков, полный запрет на полеты и перевозки по территории страны.

Напомним, ранее Зеленский ввел санкции против ректоров шести башкирских вузов.