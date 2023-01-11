Фото: Рустем АХУНОВ

Азамат Янбердин покинул пост директора телеканала «Вся Уфа». Об этом он рассказал радиостанции «Business FM Уфа».

Исполняющим обязанности директора назначена руководитель PR-отдела компании Юлия Юмагуена. Янбердин заявил, что у него есть несколько предложений по работе в Москве. Однако он добавил, что с удвольствием остнется в Башкирии, если предложат «что-то достойное»

Азамат Янбердин создал телеканал «Вся Уфа» с единомышленниками в 1999 году, в 2018-ом он его возглавил. В ноябре 2021 года директор городского канала стал председателем общественной палаты Башкирии.