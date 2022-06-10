Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2022 9:34

Владимир Зеленский ввел санкции против ректоров шести башкирских вузов

Президент Украины подписал указ об этом 9 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // БашГУ

фото: vk.com // БашГУ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ректоров шести вузов Башкирии. Указ об этом 9 июня был опубликован на сайте президента страны.

Согласно тексту документа, санкции наложены на руководителей БГАУ Ильдара Габитова, БГМУ Валентина Павлова, БГПУ Салавата Сагитова, УГАТУ Сергея Новикова, УГНТУ Олега Баулина и УГИИ Амины Асфандьяровой. Также в списке значится ректор БашГУ Николай Морозкин, однако он покинул эту должность еще в начале апреля.

Санкции предусматривают блокировку активов, приостановку экономических и финансовых обязательств, лишение госнаград Украины, а также ряд запретов: на вывод капитала за пределы страны, покупку там земли и приватизацию имущества, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности, предоставление и отмену виз.