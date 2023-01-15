Резиденцию Деда Мороза в Уфе посетили более 100 тысяч человек

Фото: пресс-служба Ратмира Мавлиева

Глава муниципалитета Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что резиденцию Деда Мороза в столице Башкирии посетили более 100 тысяч человек. По его словам, сейчас он уже покинул ее вместе со Снегурочкой. Вернутся они в декабре 2023 года.

– Дед Мороз улетел, но обещал вернуться. В декабре, – сообщил Мавлиев.

Руководитель мэрии отметил, что резиденцию посетили не только жители Уфы, но и других регионов. Он попросил поделиться впечатлениями.

Напомним, что в последний день работы резиденции в Уфе состоялось шоу. Дед Мороз и Снегурочка по его окончанию улетели на вертолете.