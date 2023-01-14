В Уфе Дед Мороз и Снегурочка попрощались с горожанами и улетели на вертолете

Фото: скрин видео от телеканала "Вся Уфа"

Последний день работы резиденции Деда Мороза на уфимской набережной завершился захватывающим шоу. Главный новогодний волшебник и Снегурочка попрощались с уфимцами и улетели на вертолете, пообещав обязательно вернуться следующей зимой.

Напомним, что последний раз Дед Мороз и его команда принимали гостей 14 января. В честь этого в резиденции организовали и тематическое мероприятие – День семьи и обнимашек. Уфимцы и гости города смогли напоследок сфотографироваться с любимыми персонажами, а также с удовольствием поучаствовали в веселых конкурсах и викторинах. Работала резиденция Деда Мороза с 25 декабря, став одним из главных центров притяжений в новогодние праздники.