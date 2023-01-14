Холода отступят: какой будет погода в Башкирии во второй половине января

Погода будет весьма располагать к зимним прогулкам и развлечениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики опубликовали предварительный прогноз на вторую половину января в Башкирии. судя по всему, аномальные морозы отступили безвозвратно, снежных апокалипсисов также не ожидается. Средняя температура воздуха в республике ожидается в пределах средних значений: около -17; -20 ночью и примерно -9; -14 днем. С 15 января целую неделю обещается солнечная погода, так что самое время наверстать упущенное и насладиться зимними забавами вроде катания на коньках, лыжах и тюбингах. С 20 чисел солнце сменится на легкую пасмурность и небольшой снег, но опять же насчет непролазных сугробов на дорогах и во дворах можно не переживать. Впрочем, опять же повторимся, что это всего лишь вероятностный прогноз, поэтому говорить о его стопроцентной точности не приходится.

Напомним, что в начале года Башкирия столкнулась сначала со снегопадами. Например, в Уфе за 3 дня выпало 65 процентов от месячной нормы осадков. А потом пришли аномальные морозы под -35 и ниже, из-за которых некоторые поселки остались без света, а в городах выходили из строя коммунальные коммуникации.