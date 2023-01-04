В Уфе за три дня выпало 65% месячной нормы осадков

Фото: мэрия Уфы

В Уфе только за первые три дня 2023 года выпало 65% месячной нормы осадков.

Начиная с 1 января Башкирию заметает снегом. Из-за непогоды возникли проблемы с движением транспорта – улицы попросту не успевали вовремя очистить, а снегопад так и не прекращался. По данным мэрии Уфы, только за первые три дня 2023 года в столице выпало 65% месячной нормы осадков. При этом снегопад продолжается и 4 января.

Также в администрации Уфы сообщили, что над устранением последствий непогоды прямо сейчас работают 124 единицы техники, 610 дворников и еще 445 привлеченных со стороны работников. Если говорить про частные управляющие компании, то здесь последствия снегопада устраняют 322 дворника и 59 единиц техники.

В мэрии попросили уфимцев не оставлять транспорт вдоль дорог, так как это мешает качественной уборке снега.