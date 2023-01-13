Путин пообещал поддержать в Башкирии важные инфраструктурные и инвестпроекты

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Путин пообещал поддержать в Башкирии важные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

Сегодня, 13 января, в Уфе после церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым глава государства Владимир Путин и руководитель республики Радий Хабиров провели рабочую встречу. По словам руководителя региона, президент не оставил без внимания ни одного предложения.

Путин пообещал поддержать крупные инфраструктурные проекты в сфере дорожного строительства, создание особой экономической зоны, также развитие сети индустриальных и технопарков.

– В социальной сфере – строительство и ремонт поликлиник, капремонт сотен школ в районах, строительство хирургического корпуса кардиоцентра, центра детской онкологии и гематологии, Дворца борьбы и других объектов, – рассказал Радий Хабиров.