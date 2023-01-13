В Уфе после прощания с Рахимовым Путин и Хабиров провели рабочую встречу

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В Уфе после прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым глава государства Владимир Путин и руководитель республики Радий Хабиров провели рабочую встречу. Об этом рассказала пресс-служба президента страны.

Путин отметил, что в республике наблюдается рост внутреннего регионального продукта, промышленного производства и сельского хозяйства. Также президент обратил внимание на то, что в регионе один из самых низких показателей по безработице в России.

– Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития, – заявил Владимир Путин.

Однако президент отметил в разговоре с Хабировым, на что нужно пристальное внимание глава республики и его команде – это окружающая среда, развитие здравоохранения, а также развитие скорой медицинской помощи как части системы здравоохранения.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер на 89-м году жизни 11 января. Путин специально прилетел сегодня в Уфу, чтобы принять участие в церемонии прощания с экс-руководителем региона. Помимо него, с визитом в столицу республики так же приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.