Фото: Рустам МАКСЮТОВ

13 января Муртазу Рахимова похоронили на мусульманском кладбище в Уфе, а на его могилу установили временный памятник.

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Церемония прощания и похороны Муртазы Губайдулловича Рахимова проходили 13 января с 9 часов утра. К обеду завершилась часть в ГКЗ «Башкортостан» и гроб с телом первого президента Башкирии через центральные улицы столицы провезли к старому мусульманскому кладбищу. Примерно в 16.00 по Уфе похороны Муртазы Рахимова завершились.

Где похоронен Муртаза Рахимов

Могила Муртазы Рахимова находится на мусульманском кладбище Уфы на улице Алтайской. Это тихое место, расположенное прямо в историческом центре города. Захоронения здесь не проводят, но делают исключения для важных исторических личностей. Например, в 2019 году здесь предали земле вице-премьера Башкирии Артура Ахметханова. Первый президент сделал для Башкирии много полезного, поэтому после его смерти не возникал вопрос о том, где будет похоронен Муртаза Рахимов. Сама могила находится по левой стороне главной аллеи кладбища.

Как выглядит могила Муртазы Рахимова

Могила Муртазы Губайдулловича внешне отличается от тех, что находятся рядом. В день похорон ее украсили многочисленными венками и красивыми живыми цветами. На место, где упокоился первый президент Башкирии установили простой памятник с именем и фотографии покойного. Со временем его заменят на полноценный. Сейчас могила Муртазы Рахимова выглядит самой свежей на всем старинном кладбище.