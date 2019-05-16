В Уфе попрощались с вице-премьером Башкирии

16 Май 17:10 2019-05-16T21:14:59+03:00

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Сегодня, 16 мая, в Уфе в последний путь проводили 57-летнего вице-премьера республики Артура Ахметханова.

Напомним, что вице-премьер Башкирии скончался на днях после тяжелой болезни. Проводить его в последний путь прибыли видные политические персоны, в том числе Муртаза Рахимов. Церемония состоялась в Доме Государственного Собрания – Курултая РБ.

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– Сегодня наша республика прощается с одним из своих самых достойных сынов – мужчиной, воином, генералом. Для всех нас это очень большая потеря, – сказал Радий Хабиров. – Для меня это личная потеря. Долгие годы наши жизненные пути шли рядом, мы вместе проходили разные испытания. Артур Фарвазович всю свою жизнь посвятил служению – общественной безопасности, защите граждан, нашей страны. Сегодня очень горький день. В ноябре прошлого года мы вместе работали над планами совместной работы на благо республики… Не получилось. Ударила тяжелейшая болезнь, с которой он боролся до последнего, ни разу не дрогнул. Его последним подарком для жителей республики стал уфимский Парад Победы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы будем тебя помнить, хранить твою память.

Артура Ахметханова похоронили на мусульманском кладбище Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU