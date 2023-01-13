Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Похоронная процессия с телом Муртазы Рахимова прибыла на Мусульманское кладбище в Уфе. Об этом с места событий рассказал корреспондент «КП-Уфа».

Сегодня. 13 января, первого президента Башкирии провожают в последний путь. Попрощаться с Муртазой Губайдулловичем пришли сотни граждан.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер на 89-м году жизни 11 января. Путин специально прилетел сегодня в Уфу, чтобы принять участие в церемонии прощания с экс-руководителем региона. Помимо него, с визитом в столицу республики так же приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.