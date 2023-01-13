Путин на встрече с Хабировым вспомнил о заслугах первого президента Башкирии

кадр видео: t.me/zvezdanews

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в Уфе вспомнил о заслугах первого руководителя республики Муртазы Рахимова, церемония прощания с которым состоялась 13 января. Видео встречи Путина и Хабирова в своем телеграм-канале опубликовала «Звезда».

– Мы в траурный день с вами встречаемся. Мы прощаемся с первым руководителем республики – Муртазой Губайдулловичем, которого я очень хорошо знал. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики. Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России, и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, – отметил глава государства.

Напомним, Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер на 89-м году жизни 11 января. Путин специально прилетел сегодня в Уфу, чтобы принять участие в церемонии прощания с экс-руководителем региона. Помимо него, с визитом в столицу республики так же приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.