На церемонию прощания с Муртазой Рахимовым в Уфе пришел президент Татарстана Минниханов

На церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе 13 января прибыл руководитель Татарстана Рустам Минниханов Фото: Павел КРАЙНОВ

На церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе 13 января прибыл руководитель Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщил корреспондент «КП-Уфа».

фото: кадр трансляции телеканала БСТ

На церемонию также пришли первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, церемония прощания с Рахимовым сейчас проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Первый президент республики умер 11 января на 89-м году жизни.