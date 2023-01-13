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НовостиОбщество13 января 2023 7:12

На церемонию прощания с Муртазой Рахимовым в Уфе пришел президент Татарстана Минниханов

Мероприятие проходит в ГКЗ «Башкортостан»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе 13 января прибыл руководитель Татарстана Рустам Минниханов

На церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе 13 января прибыл руководитель Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Павел КРАЙНОВ

На церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым в Уфе 13 января прибыл руководитель Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщил корреспондент «КП-Уфа».

фото: кадр трансляции телеканала БСТ

фото: кадр трансляции телеканала БСТ

На церемонию также пришли первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, церемония прощания с Рахимовым сейчас проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Первый президент республики умер 11 января на 89-м году жизни.