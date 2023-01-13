Хабиров выступил с речью на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым

кадр трансляции телеканала БСТ

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимвым в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе. Публикуем текст его речи.

«Мы провожаем в последний путь великого сына башкирского народа – первого президента Башкортостана, выдающегося государственного деятеля, нашего глубоко уважаемого Муртазу Губайдулловича Рахимова. Сегодня мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи, очень сложной и непростой эпохи, когда решалась судьба республики и страны. Муртаза Губайдуллович был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет. И в то же время мы помним его очень простым, земным, нашим Муртазой Губайдулловичем. Его искренне уважали руководители многих регионов, братских стран. Его считали политическим тяжеловесом, мудрым аксакалом, и к его мнению всегда прислушивались. Я сегодня хочу низко поклониться Муртазе Губайдулловичу за то, что он сохранил наш край, за то, что берег нашу Россию, за то, что превратил наш Башкортостан в регион-лидер – очень авторитетный субъект Российской Федерации, за крепкую экономику и за заботу о людях, за наши родные языки, культуру, духовность, которую он лелеял всей душой. Это действительно невероятно, что почти у каждой семьи в Башкортостане есть своя история, связанная с Муртазой Губайдулловичем, есть добрая память о нем. Очень многие вспоминают его рукопожатие, поддержку, добрые слова, иногда укоры, иногда жесткие наставления. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович. Мы сегодня все говорим вам спасибо за все: за помощь, мудрые советы, доверие. Мы всегда у вас многому учились и сейчас тоже учимся – учимся, как быть настоящим человеком, патриотом, профессионалом, мудрым руководителем. Мы безусловно продолжим ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович. Вы всегда будете в наших сердцах и душах. Вечная память великому сыну Башкортостана, Муртазе Губайдулловичу Рахимову».

Муртаза Рахимов, возглавлявший Башкирию в качестве президента с 1993 по 2010 год, умер 11 января. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям республики.