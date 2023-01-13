В аэропорту Уфы 13 января приземлился спецборт из Москвы

В аэропорту Уфы приземлился борт ТУ-214 специального летного отряда «Россия», который обслуживает высших должностных лиц государства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня утром, 13 января, в аэропорту Уфы приземлился борт ТУ-214 специального летного отряда «Россия», который обслуживает высших должностных лиц государства. Соответствующие данные появились на сайте мониторинга полетов Flightradar24.

Спецборт прилетел в башкирскую столицу из московского аэропорта «Внуково». Не исключено, что его пассажирами могли быть высокопоставленные чиновники, прибывшие проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который умер 11 января. Сейчас в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе проходит траурная церемония.