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НовостиОбщество13 января 2023 6:43

В аэропорту Уфы 13 января приземлился спецборт из Москвы

Лайнер относится к летному отряду, который облуживает высших должностных лиц государства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В аэропорту Уфы приземлился борт ТУ-214 специального летного отряда «Россия», который обслуживает высших должностных лиц государства

В аэропорту Уфы приземлился борт ТУ-214 специального летного отряда «Россия», который обслуживает высших должностных лиц государства

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня утром, 13 января, в аэропорту Уфы приземлился борт ТУ-214 специального летного отряда «Россия», который обслуживает высших должностных лиц государства. Соответствующие данные появились на сайте мониторинга полетов Flightradar24.

Спецборт прилетел в башкирскую столицу из московского аэропорта «Внуково». Не исключено, что его пассажирами могли быть высокопоставленные чиновники, прибывшие проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который умер 11 января. Сейчас в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе проходит траурная церемония.