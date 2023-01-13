Парламент Башкирии предложил освободить участвующих в СВО чиновников от подачи деклараций

Парламент Башкирии предложит принять законопроект, который приостановит обязанность по подаче деклараций о доходах для депутатов и чиновников, которые участвуют в СВО

Парламент Башкирии намерен предложить Госдуме принять законопроект, который приостановит обязанность по подаче деклараций о доходах и расходах для депутатов и чиновников, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Существуют категории лиц, которые в связи с профессиональной деятельностью обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе, – сказал спикер Константин Толкачев. – В их число входят и депутаты. В период проведения специальной военной операции те их них, кто был призван по частичной мобилизации, заключил контракт либо защищает нашу страну в рядах добровольцев, объективно не могут заниматься отчетностью, как того требует закон.

Обязанность по подаче деклараций предлагается приостановить на период участия того или иного депутата в СВО. После окончания военной службы им дадут три месяца на то, чтобы представить сведения о доходах и расходах.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что в спецоперации участвуют 24 депутата из Башкирии. Два месяца спустя добровольцем на СВО отправился член регионального парламента и президент адвокатской палаты республики Булат Юмадилов.