Первого президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронят на мусульманском кладбище в Уфе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первого президента Башкирии Муртазу Рахимова похоронят на мусульманском кладбище в Уфе. Об этом 12 января сообщила пресс-служба главы республики.

Прощание с экс-руководителем региона пройдет в пятницу, 13 января, с 9:00 до 12:00 в Государственном концертном зале «Башкортостан». Траурный митинг начнется в 12:00. Церемонию прощания с Рахимовым с 11:00 будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах БСТ и «Вся Уфа».

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял республику в качестве президента на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Он умер на 89-м году жизни поздним вечером 11 января. В отдельном материале мы вспомнили, чем запомнился Рахимов.