Хабиров поручил чиновникам придумать, как увековечить память Муртазы Рахимова

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил депутатам и чиновникам придумать, как увековечить память первого президента республики Муртазы Рахимова, который умер на 89-м году жизни. Такое распоряжение руководитель региона дал местному правительству и парламенту, мэрии Уфы, а также администрации Кугарчинского района, где Рахимов родился. Об этом 12 января сообщила пресс-служба главы РБ.

Напомним, Муртаза Рахимов возглавлял республику в качестве президента на протяжении 17 лет – с 1993 по 2010 год. Он скончался поздним вечером 11 января. Церемония прощания с ним состоится в пятницу, 13 января. Его похоронят на мусульманском кладбище. В отдельном материале мы рассказали, чем Рахимов запомнился жителям Башкирии.