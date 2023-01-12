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НовостиОбщество12 января 2023 5:15

Вильдана Шамсутдинова шокировала новость о разводе с Гульназ Асаевой

Музыкант опроверг информацию о расставании с возлюбленной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети // Вильдан Шамсутдинов

фото: соцсети // Вильдан Шамсутдинов

Месяц назад в соцсетях и СМИ появилась информация о возможном разводе звезд национальной эстрады – Вильдана Шамсутдинова и Гульназ Асаевой. Такой слух возник якобы с подачи менеджера музыкантов. Шамсутдинов в интервью изданию «Ватаным Татарстан» опроверг расставание со своей возлюбленной.

– Я проснулся, взял телефон в руки и был поражён такой новости. Что произошло, сами не поняли. Родственники и друзья тоже удивились, пришлось и их успокаивать. У нас даже нет пиар-менеджера – только директор концертов. А он отвечает на вопросы только про выступления, – поделился исполнитель, подчеркнув, что информация о разводе с женой – это неправда.

Напомним, Шамсутдинов и Асаева сыграли никах в 2020 году. Спустя год у них родился ребенок.