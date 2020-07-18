Башкирская певица Гульназ Асаева неожиданно для всех сообщила о своем никахе

18 Июль 2020 2020-07-18T19:31:58+03:00

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Звезды национальной эстрады Вильдан Шамсутдинов и Гульназ Асаева сегодня, 18 июля, совершили никах. Фотографии с обряда и на фоне уфимской мечети Ляля-Тюльпан опубликовала в своем инстаграме невеста.

Далеко не все поклонники поверили, что пара решила вступить в брак. Одна из подписчиц Асаевой даже предположила, что фото было сделано только для того, чтобы прорекламировать костюм. Однако, по всей видимости, это не так.

фото: инстаграм / Гульназ Асаева

Вильдана – известного под псевдонимом Вилли – тем временем уже успели поздравить с бракосочетанием в его фан-сообществе.

«От всей души поздравляем вас с наступлением новой жизни, с вашим законным браком. Сегодня ваш день прекрасен, ваше будущее еще прекраснее, ваше лицо сияет солнечным светом. Пусть ваша жизнь будет полна счастья, пусть ваша жизнь будет наполнена красивыми песнями. Пусть солнце счастья и звезда любви освещают ваши пути, пусть каждое утро принесет вам счастье и радость, пусть пламя любви в ваших сердцах не угаснет и не будет опрокинуто», – написали поклонники.

Любопытно, но в отличие от избранницы сам Вильдан решил особо не афишировать никах на своих страницах в соцсетях.

Напомним, пару лет назад Асаевой приписывали роман с другим популярным исполнителем башкирской эстрады Радиком Юльякшиным. Когда девушку неоднократно спрашивали об этом, она отвечала, что музыкант ей близок, но они не встречаются. К слову, ее новоиспеченный супруг тоже тесно общается с Юльякшиным, поскольку является артистом его лейбла «Elvin Grey».

ИСТОЧНИК KP.RU