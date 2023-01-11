Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни

Озвучены последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, который умер на 89-м году жизни. Их опубликовало издание «Пруфы», издателем которого является племянница экс-руководителя республики Рауфа Рахимова.

– Последними словами Муртазы Рахимова стали пожелания процветания республики и страны, – передали коллеги.

Напомним, Рахимов возглавлял Башкирию 17 лет – с 1993 по 2010 год. О его смерти стало известно поздним вечером 11 января. Спустя несколько минут после появления этой информации о покойном высказался глава республики Радий Хабиров.