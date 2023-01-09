Элвин Грей отправился на отдых после новогодних каникул

фото: соцсети // Элвин Грей

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, после новогодних каникул отправился на отдых – предположительно, в Таиланд.

В своих соцсетях 9 января артист опубликовал снимок своей супруги Инзили на фоне зала в аэропорту. «Не теряйте нас», подписал фотографию музыкант.

фото: соцсети // Элвин Грей

За день до этого его жена опубликовала видео с геотегом таиландского курортного города Паттайя, который находится на берегу Сиамского залива.

Напомним, в прошлом году Элвин Грей так же отдыхал с супругой в Таиланде. Он пробыл на курорте почти месяц.