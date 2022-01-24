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Общество24 января 2022 16:47

Элвин Грей объявил о своем возвращении в Россию

Последний месяц музыкант отдыхал в Таиланде вместе с женой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com // elvin_grey_music

фото: instagram.com // elvin_grey_music

Завтра, 25 января, популярный башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) вернется из Таиланда, где провел отпуск с женой, обратно в Россию. Об этом исполнитель сообщил на своей странице в инстаграме.

– Сегодня крайний день нашего отдыха. Завтра вылетаем домой, и нас уже ждут великие дела! Обо всем расскажу по порядку в своих постах. Уже известен график концертов на февраль и март! – написал музыкант.

Напомним, Юльякшин находился на отдыхе с женой Инзилей с конца прошлого года. Перед своим возвращением в Россию артист дал еще один повод для обсуждений – он рассказал о проблемах 60-миллионного музыкального проекта «Яны Мон».