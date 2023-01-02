При пожаре в жилом доме в Башкирии ночью 1 января погиб мужчина

При пожаре в жилом доме в башкирском городе Стерлитамаке ночью 1 января погиб 62-летний мужчина

При пожаре в жилом доме в башкирском городе Стерлитамаке ночью 1 января погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в бревенчатом доме по улице Демократической поступил в службу спасения в 23:28. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 23:59. Во время тушения они и обнаружили тело погибшего жильца.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

Напомним, 1 января 2023 года при пожарах в Башкирии погибли еще четыре человека: по одному в Татышлинском и Дуванском районах и двое – в Уфе.