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НовостиПроисшествия1 января 2023 6:17

В Башкирии в новогоднюю ночь в пожарах погибло 2 человека

ЧП случились в селах Нижнебалтачево и Лемазы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 1 января, в Татышлинском и Дуванском Башкирии в новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Первое ЧП случилось в жилом кирпичном доме в селе Нижнебалтачево. В ходе ликвидация горения и разборе завалов пожарные обнаружили труп 56-летнего мужчины. Второй инцидент случился в селе Лемазы. Во время тушения частного бревенчатого дома на улице Молодежная сотрудники чрезвычайной службы обнаружили тело 51-летнего мужчины.

Обстоятельства и причины случившихся происшествий устанавливают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС.