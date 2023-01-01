В Уфе в первое утро Нового года в пожаре погибла пожилая пара

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня утром, 1 января, в Ленинском районе Уфы в пожаре погибли два пенсионера. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в одноэтажном кирпичном доме на улице Воронежской. На месте работали силы и средства МЧС. Специалистам удалось потушить, но, к сожалению, в ходе тушения были обнаружены тела 75-лтенй женщины и 81-лтенго мужчины.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего пожара устанавливаются следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.