Премьер Башкирии на совещании безуспешно попытался записаться на прием к врачу

фото: телеграм // Андрей Назаров

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время совещания в местном правительстве безуспешно попытался по телефону записаться на прием к хирургу в поликлинике. Чиновник опубликовал запись своего разговора в своем телеграм-канале.

Глава кабмина республики намеревался записаться к врачу на завтрашний день. Оператор контакт-центра Минздрава Екатерина запросила его данные и попросила подождать некоторое время. Вернувшись, она сказала о сбое в программе для записи, и предложила перезвонить позже. На этом разговор закончился, и Назаров обратился к чиновникам из министерства здравоохранения.

– Я специально при вас позвонил. Три минуты [прошло] как я набрал телефон. Оператор сказала, сбой в программе – перезвоните через минут 15-20. Я же сам без всякой подготовки позвонил. Если бы мне оператор сказал: «Уважаемый Андрей Геннадьевич, оставьте свой телефон, я перезвоню». Тогда бы я считал, что наша миссия исполнена достаточно верно, даже если есть технической сбой в программе. Любой оператор, который взял трубку, должен довести ситуацию до логического завершения. Это значит – сделать запись. И никакого гражданина не должно волновать, есть ли сбой в технической программе или еще какая-то есть ситуация, – он знает, что ему перезвонят и сообщат о записи, – высказал свое мнение премьер-министр Башкирии.

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров неоднократно делал замечания министру здравоохранения Айрату Рахматуллину по поводу жалоб жителей на сложности с записью на прием к врачам. Впоследствии было увеличено время работы как медучреждений, так и контакт-центра. В ходе интервью с представителями госСМИ 22 декабря руководитель региона вновь высказался о проблеме с записью к специалистам.