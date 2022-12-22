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НовостиОбщество22 декабря 2022 16:26

Хабиров вновь высказался о проблеме с записью к врачу в поликлиниках

Ранее он неоднократно делал замечания по этому поводу министру здравоохранения республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как должна решаться проблема с записью к врачу в поликлиниках. Ранее он неоднократно делал замечания по этому поводу министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину.

– Я министра здравоохранения очень настоятельно попросил обратить на проблему внимание. Два раза ему замечание сделал. От того, что я ругаю-не ругаю [подчиненных], поликлиники шире не станут и врачей в пять раз больше не будет. Но есть простые организационные вещи: сделать более удобный дозвон, начать принимать [пациентов] по субботам. Просто простые вещи. Надо быть очень пластичных в этой ситуации, – сказал руководитель региона.

Он добавил, что самый большой вопрос в сфере здравоохранения для власти Башкирии – это привлечение в местные медучреждения молодых специалистов.