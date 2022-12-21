Военком Башкирии исключил отправку призывников в зону СВО

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич заявил, что призывники срочной службы не будут отправлять в зону специальной военной операции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич заявил, что призывники срочной службы не будут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом он сказал в интервью ГТРК «Башкортостан» 20 декабря.

– Естественно, о привлечении [призывников] в район проведения специальной военной операции речи не идет. Для этого и осуществлялись мероприятия мобилизации. Для чего тогда надо было призывать мобилизованных, если есть по призыву военнослужащие? Такое решение было взвешенным и принято для того, чтобы молодых и неподготовленных ребят не отправлять в зону проведения операции, а отправить туда взрослых, прошедших военную службу, – сказал военком республики.

В этот осенний призыв в армию из Башкирии отправятся около 4 тыс. срочников, семеро из них будут служить в научных ротах Минобороны.

Напомним, 20 декабря из Уфы в зону СВО проводили добровольцев батальона имени Салавата Юлаева.