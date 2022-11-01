Как пояснили в Военкомате, новобранцев осеннего призыва 2022 года в зону проведения СВО отправлять не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии начался осенний призыв-2022. Он продлится до 31 декабря.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2022 В БАШКИРИИ

С 1 ноября в Башкирии начинается осенний призыв в вооруженные силы. Всего из республики к местам прохождения службы отправятся более четырех тысяч новобранцев. Как пояснил военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич, отправки призывников в войска со Сборного пункта начнутся уже 10 ноября. Завершится осенний призыв 31 декабря 2022 года.

КТО ПОПАДАЕТ ПОД ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2022 В БАШКИРИИ

По словам военкома Башкирии, новобранцы из Башкирии пополнят все виды и рода войск вооруженных сил, а также «воинские части других федеральных органов исполнительной власти». Призывать будут жителей республики в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете и не имеющих ограничений или отсрочек для прохождения службы. Каждый новобранец будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом, пояснили в региональном Военкомате.

- Сразу хочу отметить, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации, а военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, - подчеркнул полковник Михаил Блажевич.

КАК БУДУТ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ НА ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Как пояснили в военном комиссариате Башкирии, оповещать подлежащих осеннему призыву 2022 жителей республики будут, как и раньше, путем личного вручения повесток сотрудниками военкоматов или по месту работы или учебы руководителями организаций.

Представители военкоматов могут позвонить на место работы или учебы призывника, чтобы уточнить данные гражданина, подлежащего призыву. Но звонить должны «живые» люди – никаких аудиозаписей включать никто не будет. В случае сомнений лучше перезвонить в военкомат по месту жительства.

К слову, прокомментировал Михаил Блажевич и тот факт, что мероприятия по частичной мобилизации в республике завершены. Поставленные перед Башкирией задачи были выполнены.

- Мы все мероприятия выполнили. Больше никаких повесток никто не получает, не вручает. Однако любой гражданин, кто изъявит желание, может принять участие в мобилизации, может прийти и заключить контракт. Но никто никаких повесток вручать не будет, нам это не нужно, - заявил полковник Блажевич.