Семь призывников из Башкирии отправились служить в научные роты Минобороны

фото: vk.com // Ирек Сагитов

Семь срочников из Башкирии отправились служить в научные работы Минобороны России в рамках осенней призывной кампании. Об этом в своих соцсетях 13 декабря сообщил вице-премьер регионального правительства Ирек Сагитов.

– Пятеро из них [призывников] будут проходить военную службу в Военном инновационном технополисе «ЭРА» в городе Анапе, – рассказал чиновник.

Он добавил, что с 2014 года из Башкирии в научные роты было направлено 110 человек. «Многие из них» заключили контракт и продолжают научную работу в рядах вооруженных сил.

Напомним, в текущий осенний призыв к местам прохождения службы отправятся более 4 тыс. новобранцев из Башкирии.