В Уфе из-за резкого потепления подтопило дороги

фото: мэрия Уфы

В Уфе на фоне резкого потепления подтопило дороги на нескольких улицах. В их числе 50 лет СССР, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Бакалинская, Менделеева, а также проспект Октября. Коммунальщики в усиленном режиме очищают решетки ливневых колодцев. Об этом «КП-Уфа» 19 декабря сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Заявки об аварийной ситуации, связанной со скоплением дождевых и талых вод на улично-дорожной сети города, а также связанных с недостатками на сооружениях городской системы ливневой канализации, принимаются по телефону: 8 (347) 268-22-06 (круглосуточно), – передали в мэрии.

Напомним, накануне в Башкирии прошел ледяной дождь. Сегодня в республике температура воздуха повысится до +2°, а завтра резко понизится.