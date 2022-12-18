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НовостиОбщество18 декабря 2022 11:24

В Уфе прошел ледяной дождь, в понедельник ожидается повторение непогоды

МЧС по республике предупреждает об опасных погодных явлениях
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Сегодня, 18 декабря, Башкирию накрыл ледяной дождь. Жители Уфы отмечают плохую видимость на трассе, а сами автомобили едва не превратились в ледяную глыбу. Ранее синоптики Башгидрометцентра прогнозировали резкое потепление в республике и обещали ледяной дождь.

МЧС по Башкирии рассылает смс-сообщения со штормовым предупреждением: экстренные службы, ссылаясь на метеорологов, сообщают о резком ухудшении погоды в регионе. По их данным, характер погоды в ближайшие сутки не изменится.

До вечера понедельника, 19 декабря, жителей республики ждет ледяной дождь и гололед, налипание мокрого снега на провода и ветер до 20 метров в секунду. Местами в Башкирии ожидаются сильные снегопады.