Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 3:31

Температура воздуха в Башкирии поднимется до +2°

Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежные заносы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сегодня, 19 декабря, температура воздуха в Башкирии поднимется до +2°

Сегодня, 19 декабря, температура воздуха в Башкирии поднимется до +2°

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 19 декабря, температура воздуха в Башкирии поднимется до +2°. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В республике прогнозируются мокрый снег и дождь, в отдельных районах ледяной. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер будет юго-восточный местами порывы до сильного. Температура воздуха днем повысится до -3, +2°.

Во вторник, 20 декабря, интенсивность осадков уменьшится и похолодает. Столбики термометров ночью покажут -15,-20° (при прояснениях -22,-27°), днем -7,-12°.

Напомним, из-за непогоды в Башкирии на дежурство на трассах выехали 26 дополнительных экипажей ГИБДД.