Сегодня, 19 декабря, температура воздуха в Башкирии поднимется до +2° Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 19 декабря, температура воздуха в Башкирии поднимется до +2°. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В республике прогнозируются мокрый снег и дождь, в отдельных районах ледяной. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат. Ветер будет юго-восточный местами порывы до сильного. Температура воздуха днем повысится до -3, +2°.

Во вторник, 20 декабря, интенсивность осадков уменьшится и похолодает. Столбики термометров ночью покажут -15,-20° (при прояснениях -22,-27°), днем -7,-12°.

Напомним, из-за непогоды в Башкирии на дежурство на трассах выехали 26 дополнительных экипажей ГИБДД.