Жители Башкирии впервые за 7 месяцев стали меньше покупать водку

В Башкирии снижаются показатели продажи водки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии, впервые с апреля, упали продажи водки – до 195,9 тыс. декалитров.

Проблема последствий чрезмерного употребления алкоголя остается актуальной для Башкирии. Только от отравления алкоголем за первые 6 месяцев 2022 года в республике скончались 83 человека. Также в состоянии алкогольного опьянения совершаются многие тяжкие и особо тяжкие преступления – ДТП, убийства, поджоги и другие.

По данным службы по регулированию алкогольного рынка, в ноябре 2022 года в Башкирии упали показатели розничной продажи водки. В предпоследнем месяце года жители республики купили 195,9 тыс. декалитров этого спиртного напитка (порядка 1 959 500 литров). Это самый низкий показатель с мая 2022 года.

Любопытно, что при этом в республике растут розничные продажи коньяка. Если в апреле 2022 года в Башкирии купили 17, 578 тыс. декалитров, то в ноябре это число выросло до 22, 044 тыс. декалитров.

Редакция «КП-Уфа» выступает за разумное отношение к алкоголю! А вообще, лучше пейте чай с башкирскими травами.