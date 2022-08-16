За январь-июль 2022 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 83 человека

В Башкирии за январь-июль 2022 года от отравления алкоголем скончались 83 жителя – на 18 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период

В Башкирии за январь-июль 2022 года от отравления алкоголем скончались 83 жителя – на 18 меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. За месяц число жертв спиртного увеличилось на 13 человек. Такие данные 16 августа озвучил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации алкоголем было зарегистрировано в городе Уфе (23 случаев), Нефтекамске, а также в Бакалинском и Уфимском районах (по пять).

Общий показатель отравлений спиртным по Башкирии с начала года составил 7,5 случая на 100 тыс. человек (в 2021 было 14,5). Республиканский уровень существенно превышен в городах Октябрьском (в 5,1 раза), Стерлитамаке (в 4,4), а также в Дюртюлях, Дюртюлинском и Стерлитамакском районах (в 2,7-2,8).