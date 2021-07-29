Башкирия оказалась в лидерах среди регионов России по числу пьяных преступников

За период с января по июнь 2021 года в республике было выявлено 5 173 пьяных преступника

Башкирия оказалась в тройке лидеров антирейтинга регионов России по числу преступников, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Статистику по итогам первой половины 2021 года опубликовала Генпрокуратура, сообщает UfaTime.ru.

За период с января по июнь в республике было выявлено 5 173 пьяных преступника. По этому показателю Башкирия оказалась на втором месте среди регионов страны. Первое место антирейтинга заняла Свердловская область (5 226), третье – Челябинская область (5 011). Меньше всего нетрезвых правонарушителей выявлено в Чечне (69), в Ненецком (82) и Чукотском (94) автономных округах.