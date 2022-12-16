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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:43

В Башкирии выплату в 20 тыс. рублей получили 5293 человека

Общая сумма предоставленных гражданам средств составляет 105,8 млн рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Даниил ОПАРИН

В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили 5293 человека. Об этом в эфире программы «Честно говоря» рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Таким образом, общая сумма средств, которые были предоставленным мобилизованным на СВО гражданами и членам их семей, составляет 105,8 миллионов рублей.

Напомним, инициативу с единовременными выплатами глава республики Радий Хабиров анонсировал неделю назад – 5 декабря. В ходе недавнего брифинга министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова объяснила, кто может рассчитывать на получение данных средств.