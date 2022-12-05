В Башкирии выплаты по 20 тысяч к Новому году не получат бывшие жены и дети под опекой

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В Башкирии выплаты по 20 тысяч рублей к Новому году не получат бывшие жены и дети под опекой. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказала министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова.

Инициативу с единовременными выплатами анонсировал сегодня глава республики Радий Хабиров.

По словам министра труда, данные выплаты положены не только мобилизованным, но и каждому члену их семей – женам, с которыми они официально состоят в браке, детям до 23 лет, если они учатся в образовательном учреждении. «Новогодние» не получат только родители мобилизованных, а также контрактники и добровольцы.