В Башкирии на выплаты мобилизованным потратят 400 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии на выплаты мобилизованным потратят 400 миллионов рублей. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Как показали расчеты властей, именно в такую сумму обойдется инициатива бюджету республики.

По словам Ивановой, данные выплаты положены не только мобилизованным, но и каждому члену их семей – жена, с которыми они официально состоят в браке, детям до 23 лет, если они учатся в образовательном учреждении. «Новогодние» не получат только родители мобилизованных, а также контрактники и добровольцы.