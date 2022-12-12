фото: телеграм // Элвин Грей

Известный башкирский артист Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, отменил все запланированные в 2022 году концерты. Выступления, которые должны были состояться в Челябинске (13 декабря), Магнитогорске (14 декабря) и городах Башкирии, перенесены на 2023 год. Об этом исполнитель сообщил в своем телеграм-канале.

– Дорогие друзья, мы вынуждены перенести концерты на 2023 год. Увидимся с вами в новом году. Скоро отправлю вам актуальный график. Надеюсь поддержите и поймёте, – написал исполнитель.

Напомним, на прошлой неделе Элвин Грей уже отменил свои концерты в шести городах России. Как стало известно позже, это связано с тем, что артист выступает для бойцов добровольческих батальонов, которые участвуют в специальной военной операции.

Согласно текущей информации на сайте исполнителя, ближайший концерт Юльякшин даст только 6 февраля в городе Белорецке.