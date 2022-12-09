Элвин Грей дал концерт для бойцов башкирских батальонов в зоне СВО

Фото: vk.com/elvin_grey

Популярный певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, в зоне специальной военной операции дал концерт для бойцов башкирских добровольческих батальонов. Об этом военнослужащие рассказали в своем телеграм-канале.

– Сводная агитбригада артистов республики дебютировала у земляков-шаймуратовцев. Выступление Радика Юльякшина традиционно прошло на ура! – поделились бойцы.

Напомним, на днях Радик Юльякшин отменил концерты в шести городах России. По всей видимости, выступления пришлось перенести на поздний срок из-за поездки в зону СВО.